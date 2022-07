Ti mennesker er drept og 25 såret i Donetsk, ifølge fylkets guvernør Pavlo Kyrylenko. Han sier dødsfallene skyldes russiske artilleriangrep.

En rekke mennesker skal være drept i et angrep i Kharkiv, og av disse var angivelig to sivile. I Mykolajiv meldes det at fem ble drept da en busstopp ble beskutt.

I områder i øst kontrollert av prorussiske separatister, melder lokale embetsfolk om ett dødsfall og sju sårede.