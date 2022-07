Aids-organisasjon ber Tyskland bestille flere apekoppevaksiner

– Vi trenger en million vaksinedoser for å gi en halv million mennesker varig beskyttelse, sier epidemiolog Jeremias Schmidt i Deutsche Aidshilfe.

Menn som har sex med menn har økt risiko for å bli smittet, og Deutsche Aidshilfe anslår at denne gruppen er over en halv million i Tyskland.

Til nå har Tyskland bestilt 240.000 doser av apekoppevaksine. Landet har mottatt 40.000 av disse, og resten kommer innen oktober. Tyskland har 2.595 påviste tilfeller av apekopper.