Russisk soldat fikk redusert straff i ukrainsk domstol

Rettssaken var den første i Ukraina der en person sto tiltalt for krigsforbrytelser etter den russiske invasjonen.

Kritikere har ment at livstidsdommen mot den 21 år gamle soldaten var for hard gitt at han tilsto, uttrykte anger og forklarte at han fulgte ordre.

Forsvareren hans anket og ba om at straffen ble redusert til ti års fengsel. Han mener det er svært sannsynlig at soldaten kommer til å bli sendt tilbake til Russland som del av en fangeutveksling.