Tigerbestanden i Nepal er tredoblet

– Resultatet fra tigertellingen viser at bevaringsinnsatsen lønner seg. Det er et resultat av en koordinert innsats mellom alle aktører, inkludert myndighetene og befolkningen, sier Dil Bahadur Purja Pun, talsmann for departementet for nasjonalparker og naturbevaring.

I 2010 satt landet seg som mål å doble tigerbestanden innen 2022. Det har de klart med god margin.

Flere tigre har imidlertid ført til flere angrep på mennesker. De siste tre årene har minst 62 mennesker dødd som følger av tigerangrep, ifølge Katmandu Post.

Kritikere til Nepals tigerpolitikk mener at landet ikke tar høyde for konflikt mellom mennesker og dyr. Ifølge aktivisten Thakur Bhandari må mange av landets urfolk betale en høy pris for myndighetenes politikk.