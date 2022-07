Vil dempe virkningene av Ukraina-krigen

I samtaler i Paris understreket de at det er nødvendig å få slutt på krigen, og at samarbeidet må styrkes for å dempe konsekvensene av krigen i Europa, Midtøsten og resten av verden, ifølge et kommunike fra møtet i Elysees-palasset.

Kommunikeet nevnte ikke olje eller gass spesifikt, men Macrons rådgivere sa før møtet at han ville be Saudi-Arabia trappe opp oljeproduksjonen for å presse ned den høye oljeprisen.

Etter hvert som russisk olje og gass blir utilgjengelig i Europa på grunn av sanksjoner og russisk leveringsstans, er de europeiske landene på desperat jakt etter andre kilder for fossilt drivstoff. Saudi-Arabia er et av få land i verden som har kapasitet til å øke produksjonen.

I kommunikeet heter det at de to også drøftet matsikkerhet i verden som følge av at ukrainsk korn ikke kommer ut fra siloene ved Svartehavet. De snakket også om krigen i Jemen og Irans atomprogram.

– Når det gjelder krigen i Jemen, roste presidenten Saudi-Arabias arbeid for å finne en politisk, global og inkluderende løsning i FN-regi, og uttrykte håp om at våpenhvilen fortsetter, heter det.

Jemen har vært herjet av krig og konflikt siden houthi-opprørerne erobret hovedstaden Sana og Saudi-Arabia startet en brutal krig til støtte for regjeringen året etter. I juni ble de enige om en forlenget våpenhvile.