Drapsdømt mann henrettet i USA, tross protester fra offerets familie

Joe Nathan James junior ble dømt til døden for å ha skutt og drept 26 år gamle Faith Hall i Birmingham for 28 år siden. Hennes to døtre – som den gangen var 3 og 6 år gamle – sa nylig at de har tilgitt James og ba om at dommen skulle omgjøres til livstids fengsel.

Den øverste lederen for Alabamas påtalemyndighet ba likevel guvernør Kay Ivey om at dødsdommen skulle fullbyrdes.

Nathan ble erklært død torsdag kveld etter å ha blitt henrettet med en giftsprøyte.