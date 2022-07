Etterlatte migranter måtte bryte seg ut av konteiner i Mexico

Sjefen for migrasjonsmyndighetene i delstaten Veracruz, sier migrantene ble forlatt i et vogntog stående i veikanten og måtte slå hull på konteineren for å komme seg ut. Noen klatret ut gjennom taket.

– Lokale beboere hørte støyen og hjalp til med å åpne konteineren, forteller Carlos Enrique Escalante.

Enkelte ble skadd da de hoppet ned fra konteineren, men det skal ikke være snakk om bruddskader eller livstruende skader.

De 94 migrantene fra Guatemala, Honduras og El Salvador ble overlatt til mexicanske myndigheter. Det er antatt at det var langt flere personer i konteineren, men at disse skal ha rømt etter at de kom seg ut.

Det forlatte vogntoget i veikanten brakte fram minner om en tragedie i San Antonia i Texas for en måned siden. 27. juni døde 53 migranter som var etterlatt i en lastebil i varmen.