Tolv sivile drept i angrep i Kongo

Den medisinske lederen for et sykehus i Oicha i provinsen North Kivu sier han tok imot likene av fem personer fra en landsby vest for byen onsdag. Torsdag fikk sykehuset inn sju lik fra en annen landsby i samme område, forteller legen, Jerome Munyambete, til AFP.

– De var drept med macheter og kuler, sier han.

Darius Kasereka, som representerer sivilsamfunnet i Oicha, bekrefter tallet på døde og sier de tolv ble «brutalt slaktet». Han legger til at området rundt Oicha er «invadert av ADF-opprørere».

ADF – Allied Democratic Forces – er en av de mest voldelige av de over 120 militsgruppene som opererer i det urolige Øst-Kongo. Ekstremistgruppen IS hevder ADF er deres gren i Sentral-Afrika. ADF beskyldes for massakrer på sivile kongolesere og for å ha utført angrep i nabolandet Uganda.

I et forsøk på å få bukt med volden, satte Kongos president Felix Tshisekedi provinsen under sikkerhetsstyrkenes styre i fjor. Tiltaket har ikke ført til at angrepene på sivile er stanset.