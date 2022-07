EUs grensebyrå dekket over folkerettsbrudd, ifølge rapport

Rapporten fra EUs antikorrupsjonsmyndighet OLAF sier at Frontex var medskyldig i den greske innsatsen for å tvinge migranter og asylsøkere til å returnere til Tyrkia etter å ha krysset Egeerhavet, skriver tyske Der Spiegel.

Nyhetsmagasinet har fått innsyn i Olafs 129 sider lange rapport om Frontex' opptreden under den nå avgåtte lederen Fabrice Leggeri.

– Løy for EU-parlamentet

Også franske Le Monde og graveredaksjonen Lighthouse Reports har sett rapporten, som er laget etter gjentatte anklager fra rettighetsgrupper om at Frontex så gjennom fingrene med greske menneskerettsbrudd.

– I stedet for å hindre at folk ble presset tilbake, har Leggeri og hans folk dekket over at det skjedde. De løy for EU-parlamentet og skjulte det faktum at Frontex sågar brukte skattepenger fra EU-borgere til å støtte opp om den greske praksisen, skriver Der Spiegel.

Granskerne fra Olaf fant minst seks tilfeller der den greske kystvakten brukte skip som delvis var finansiert av nettopp Frontex til å presse migranter tilbake på havet. Ved ett tilfelle filmet et Frontex-fly at kystvakten slepte en gummibåt med 30 migranter mot tyrkisk farvann – til tross for at de skulle blitt tatt med til Hellas.

Fjernet overvåkingsfly

I stedet for å konfrontere grekerne, sluttet Frontex å patruljere i luften over Egeerhavet og hevdet det var brukt for overvåkingsflyene andre steder, skriver Der Spiegel.

På en håndskrevet lapp granskerne fant, står det imidlertid at flyene ble trukket tilbake, slik at Frontex ikke skulle bli vitner til den ulovlige greske praksisen.

Den greske regjeringen har hele tiden avvist at de presser migranter tilbake. Migrasjonsminister Notis Mitarachi i Hellas sa torsdag til mediene at han ikke har lest Olaf-rapporten, bare et sammendrag av den.

– Sammendraget anklager ikke Hellas direkte for å ha gjort noe galt. Vi har rett til å beskytte våre grenser. EU har rett til å beskytte sin yttergrense, sier han.

– Ikke i tråd med europeisk lov

På et besøk til Frontex' kontorer under et offisielt besøk i Aten, sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock:

– Selv om jeg åpenbart ikke kan bekrefte i detalj hva som skjedde i hvert enkelt tilfelle … så har det vært tilfeller av returpress som ikke er i tråd med europeisk lov.

– Vi har tatt opp dette i dag, slik at vi kan ha flere menneskerettsobservatører på stedet, legger hun til.

En talsperson for EU-kommisjonen sier det allerede er truffet tiltak for å ta tak i spørsmål om styringen av Frontex.