Minst åtte døde i flom i Kentucky

Guvernør Andy Beshear omtaler flommen som en av de verste i Kentuckys historie.

Beshear opplyste først at tre personer var bekreftet omkommet, men varslet at tallet kunne komme til å stige. Noen timer senere opplyser han at tallet på døde er oppe åtte.

Beshear sier flere er savnet og at rundt 23.000 har mistet strømmen. I noen områder er mobilnettet nede.

Redningsarbeidere var i hektisk aktivitet i de flomrammede områdene torsdag, der mange måtte søke tilflukt på hustak og andre høye steder.

Vestlige deler av Kentucky ble utsatt for ødeleggende tornadoer i fjor, og gjenoppbyggingen var underveis i flere av områdene som nå er oversvømt.

Guvernøren sier situasjonen fortsatt utvikler seg. Det er meldt mer regn.

– Natta har vært vanskelig, og morgenen har kanskje vært enda vanskeligere, sier Beshear til New York Times.