Joe Biden øyner historisk klimavedtak i Kongressen

Bakgrunnen er at det nå ser ut til å være enighet internt i Det demokratiske partiet om en ny, stor tiltakspakke – som blant annet omfatter en rekke grep for å kutte utslipp.

– Dette vil være den viktigste lovgivningen i historien for å takle klimakrisen, sa Biden torsdag.

Han la til at pakken også vil bidra til å senke helseutgiftene for millioner av amerikanere.

Inntil denne uken er den gigantiske pakken med klima- og helsetiltak og skatteendringer blitt stanset av den demokratiske senatoren Joe Manchin.

Han befinner seg helt ute på høyresiden i partiet og har advart om at pakken ville føre til økt inflasjon.

Onsdag kom imidlertid nyheten om at Manchin har gått med på et kompromiss. Dermed ligger det an til at Demokratene kan få pakken vedtatt i Senatet med knappest mulig flertall.