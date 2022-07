Xi advarte Biden mot å «leke med ilden»

Det er Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua som har offentliggjort utdrag fra telefonsamtalen mellom de to presidentene.

Xis advarsel skal ha dreid seg om Taiwan. Den siste uken har Kina reagert kraftig på den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosis planer om å besøke Taiwan.

Selv om Taiwan i praksis er selvstyrt, regner kinesiske myndigheter øya som en del av Kina.

– President Biden understreket at USAs politikk ikke har endret seg, og at USA er sterkt imot ethvert ensidig forsøk på å endre dagens situasjonen eller undergrave fred og stabilitet over Taiwanstredet, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus etter samtalen.

I mai vekket uttalelser fra Biden om Taiwan oppsikt. I en tale synes han å bekrefte at USA vil forsvare øya militært hvis Kina går til angrep. Det vekket spekulasjoner på om USAs politikk på dette området var endret.

Det hvite hus rykket ut i etterkant og sa at USAs «strategiske tvetydighet» fortsatt gjelder. Begrepet innebærer at USA ikke vil svare klart på dette spørsmålet.

Samtalen mellom Biden og Xi varte i 2 timer og 17 minutter, ifølge Det hvite hus. I forkant var Taiwan, økonomi, handel og krigen i Ukraina ventet å stå på dagsordenen.

Forholdet mellom USA og Kina er svært anstrengt, og det har ikke vært noe fysisk møte mellom de to presidentene siden Biden ble innsatt som president. De har til sammen hatt fem samtaler.

Fortsatt er forholdet mellom landene preget av handelskrigen som ble startet av USAs tidligere president Donald Trump.