Amerikansk økonomi krympet i andre kvartal

Det amerikanske handelsdepartementet melder om nedgangen i perioden april-juni torsdag.

Også i første kvartal, mellom januar og mars, falt amerikansk BNP – da med 1,6 prosent på årsbasis. To strake kvartaler med nedgang i BNP regnes som en mulig indikator på resesjon.

De fleste økonomene ventet ikke nedgang, men hadde spådd en svak vekst på 0,5 prosent. Det ville likevel stå i sterk kontrast til samme kvartal i fjor, da USA fikk en vekst på 5,7 prosent.

BNP-tallene kommer dagen etter at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve økte styringsrenta med 0,75 prosent for å bremse en rekordhøy inflasjon som kom opp i 9,1 prosent i juni. Inflasjonen og de økte rentekostnadene er en økende byrde for amerikanske forbrukere.

Håper på myk landing

Sentralbanken håper å få til en vrien «myk landing» som innebærer å bremse veksten for å stagge inflasjonen uten å utløse en resesjon.

Sentralbanksjef Jerome Powell og mange andre økonomer sier at de tviler på at USA ender i resesjon selv om veksten svekkes noe.

De peker på fortsatt solide sysselsettingstall, med 11 millioner jobbtilbud, svært lav arbeidsløshet på 3,6 prosent og høyt forbruk.

Uvanlig

Det ville være svært uvanlig for et land med så lav arbeidsløshet å gå inn i resesjon. Selv om det er vanlig å se det slik, defineres resesjon ikke bare av to kvartaler på rad med negativ vekst, men andre faktorer spiller også inn.

President Joe Biden insisterer fortrøstningsfullt på at han er sikker på at det ikke blir noen resesjon, men den svakere veksten er en alvorlig trussel mot ham, tre måneder før et viktig mellomvalg til Kongressen.

De kraftige renteøkningene som svekker veksten, og tegn til lavere vekst i sysselsettingen gjør likevel at mange økonomer mener en resesjon mer er et spørsmål om når enn hvis, og det er tegn til at forbrukernes tillit svekkes.

Negativt for Biden

For Biden er slike utsikter en stor hodepine når oppslutningen om ham ligger på et bunnivå, særlig på grunn av den kraftige inflasjonen de siste månedene.

Hans administrasjon insisterer derfor på at ting ikke er så alvorlig som noen frykter, og som den republikanske opposisjonen påstår.

– Vi er ikke på vei inn i en resesjon, sa Biden mandag, mens finansminister Janet Yellen hevdet at dataene ikke peker mot langvarig nedgang selv om veksten er svekket.

– Jeg sier ikke at vi helt sikkert unngår resesjon, men jeg mener det er en vei framover som sørger for et sterkt arbeidsmarked og lavere inflasjon, sa hun.

Balanserer på knivsegg

Sentralbanksjef Powell er enig, men han balanserer på en knivsegg når han prøver å stagge inflasjonen uten å skape resesjon.

Han insisterer på at selv om rentene økes for å bremse veksten, er det mulig å få kontroll på inflasjonen uten at det ender i resesjon eller høyere arbeidsløshet.

Sentralbankens renteheving onsdag var den fjerde hittil i år, og Powell sier han ikke vil nøle med å heve den igjen om nødvendig for å presse inflasjonen ned i 2 prosent.

– Vi prøver å gjøre akkurat det som trengs. Vi prøver ikke å skape en resesjon, og vi tror ikke vi blir nødt til det, sier han.