Titalls lik funnet i massegrav i Syria

– Minst 29 døde, inkludert flere kvinner og to barn, er funnet i en massegrav i nærheten av et hotell i Manbij, sier en tjenestemann i Manbijs sivile råd. Da IS styrte området fra 2014 til 2016, fungerte hotellet som fengsel.

Massegraven ble avdekket onsdag av kommunearbeidere som reparerte kloakksystemet. Noen av de døde var bakbundet og med bind for øynene.

Syrian Observatory for Human Rights sier at de døde trolig er folk som ble bortført av IS-krigere. Manbij ble gjenerobret i 2016 av de USA-støttede kurdiske styrkene.

Mange titalls massegraver er funnet i Irak og Syria etter årene med IS-styre, men mange av de døde er i så dårlig forfatning at det er vanskelig å identifisere dem.