Minst 18 drept i angrep i Mali

Angrepene som ble rapportert onsdag, er de foreløpig siste i en lang rekke av voldelige hendelser i landet.

I Kalumba. nær grensen til Mauritania ble tolv personer drept, m inkludert tre sivile, som jobbet i et veibyggingsfirma, sier hæren i en uttalelse.

I tillegg ble seks soldater drept og 25 såret i et angrep i Sokolo, sentralt i landet. Tilstanden er alvorlig for fem av de skadde.

Hæren hevder den har drept 48 angripere og «nøytralisert tre terrorist-pick-up-er (...) og rundt 15 krigere» halvannen mil utenfor Sokolo.

Det ble også utført et angrep i Mopti i det sentrale Mali, men her skal ingen ha blitt drept.

Hæren sier også at den i helgen avverget et nytt angrep mot en militærleir, to dager etter at et selvmordsangrep rammet leiren, som ligger strategisk plassert nær hovedstaden.