Russland planlegger fergerute fra Mariupol

– Ruten skal brukes til å levere nødvendige varer til gjenoppbyggingen av infrastrukturen i Mariupol og andre steder i folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, skriver det russiske utenriksdepartementet på Telegram.

Byen ble beleiret tidlig i krigen, men først sent i mai hadde russerne full kontroll over byen, som var nesten fullstendig ødelagt. De russiskstøttede separatistene som nå kontrollerer byen, har love tå bygge den opp igjen.

Departementet sier den nye fergen, som kan frakte opptil 600 tonn, etter planen skal ha én avgang hver dag.

Havnene i Mariupol er ryddet for miner. De lokale myndighetene som er lojale mot Russland har tidligere sagt at de vil ruke havnen til korneksport. Ukraina anklager Russland of rå stjele kornet.