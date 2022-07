Det melder Det hvite hus i en uttalelse onsdag.

Torsdag i forrige uke kom nyheten om at den 79 år gamle presidenten var coronasmittet. Bidens leger har sagt at han hadde milde symptomer og at behandlingen hadde god effekt.

Biden ble behandlet med febernedsettende piller og paxlovid, et antiviralt legemiddel som skal virke mot coronasykdom.