Minst fire døde i jordskjelvet på Filippinene

Skjelvet hadde ifølge amerikanske og filippinske overvåkingssystemer en styrke på 7 og rammet onsdag morgen klokka 8.44 lokal tid.

Episenteret lå i et fjellrikt område i Abra-provinsen, rundt 300 kilometer nord for hovedstaden Manila, på Filippinenes største øy, Luzon.

– Bakken ristet som om jeg var på en huske, og lysene forsvant plutselig. Vi løp ut av kontoret, og jeg hørte rop, og noen av kollegaene mine gråt, sier Michael Brilliantes, som jobber med sikkerhet i Lagangilang like ved episenteret.

Han har aldri tidligere opplevd et så kraftig skjelv.

Sammenraste hus

Hundrevis av hus og bygninger har fått skader, og enkelte har rast sammen. Flere veier er stengt som følge av jordras og rullestein.

Blant de omkomne er en 25 år gammel bygningsarbeider som døde i fjellbyen La Trinidad i Benguet-provinsen da bygningen han jobbet i, raste sammen.

Også en annen person er bekreftet død etter å ha blitt truffet av fallende sementblokker i huset han bodde i.

44 av de skadde befant seg i Abra-provinsen, der guvernøren forteller om etterskjelv hvert kvarter. Her skal også et sykehus ha rast delvis sammen, mens flere bygninger er blitt stående på skeive med store sprekker og knuste vinduer.

Flere historiske byggverk er ødelagt, deriblant et klokketårn i Vigan City, som er et populært turistmål. Besøkende måtte løpe for livet da deler av tårnet falt i bakken.

Pasienter evakuert

Skjelvet kunne føles helt til hovedstaden Manila, der mange rømte ut i gatene.

Her ble pasienter evakuert fra minst to sykehus, men de fikk senere vende tilbake etter at ingeniører hadde undersøkt sprekker i veggene.

Skjelvet var 10 kilometer dypt, ifølge USAs geologiske institutt USGS. Det er relativt dypt. Desto grunnere et skjelv er, desto større pleier skadene å være.

Filippinene ligger langs den såkalte Ildringen, et «bånd» av bruddlinjer som omkranser Stillehavet og der det er mye jordskjelvaktivitet og mange vulkaner.