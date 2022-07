Ny bro samler Kroatia til ett rike

Den 2,4 kilometer lange broen går fra halvøya Peljesac over til det kroatiske «fastlandet», utenom Bosnias svært korte kyst.

Dubrovnik, som er et populært reisemål og står på Unescos verdensarvliste, er en del av en eksklave som ikke henger sammen med resten av Kroatia. Delingen skyldes at Bosnia fikk beholde en liten kystlinje mot Adriaterhavet da Jugoslavia gikk i oppløsning på 1990-tallet.

– Broen representerer samlingen av Kroatia, at sør og nord knyttes sammen, sier 45 år gamle Ivan Vranjes, som opprinnelige er fra Split lenger nord på Kroatias kyst.

Statsminister Andrej Plenkovic sa ved åpningen at broen markerer en historisk dag for Kroatia. Den gjør også livet enklere for pendlere, forretningsfolk og turister, som slipper køer ved grensen når de kan hoppe over – nesten helt bokstavelig – Bosnia på vei mellom de tidligere atskilte delene av Kroatia.

EU, der Kroatia ble medlem i 2013, har stått for nesten 85 prosent av byggekostnaden, mens det var et kinesisk selskap som fikk oppdraget med å oppføre broen. Kinas statsminister Li Keqiang sa i en videohilsen ved åpningen at broen gjenspeiler samarbeidet mellom Kina og EU.