Ordstyrer besvimte – debatt mellom Truss og Sunak stanset

Truss tok seg til ansiktet og sa «oh my God» før sendingen ble avbrutt, melder Sky News.

Litt senere ble det bekreftet at debattlederen Kate McCann hadde besvimt på direkten. Hun er politisk redaktør i TalkTV, som arrangerte debatten sammen med avisa The Sun.

Arrangørene forsøkte først å gjenoppta sendingen, og Truss og Sunak svarte da på spørsmål fra publikum. Deretter opplyste TalkTV at debatten ville bli stanset.

Sunak og Truss er de to gjenværende kandidatene til å overta som ny leder for Det konservative partiet og bli ny britisk statsminister. Mandag møttes de to til debatt på BBC.