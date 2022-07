Over 100 av de rundt 500 deltakerne på fjorårets festival ble smittet av corona, og bidro at hele Värmland ble rød region, som gjorde at det ble innført karantenekrav for reisende derfra til Norge.

Smitteutbruddet på festivalen fikk internasjonal oppmerksomhet og vekket skarp kritikk, og arrangørene lovet etter hvert å gå gjennom det som hadde skjedd og se hva de kunne gjøre annerledes.

– Vi har lært mye, framfor alt rundt beredskapen vi har på plass om vi skulle merke at det er noen form for smittespredning, både corona og andre sykdommer, sier Ida Freyschuss ved Ängsbacka kursgård i Molkom, der festivalen arrangeres til SVT Värmland.

Den største forskjellen er ifølge henne at de i år bare tar imot 300 deltakere, i stedet for 500 som i fjor.