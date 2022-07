Funksjonsfriske ber om rullestolassistanse: – Svært umoralsk

Heathrow Lufthavns administrerende direktør, John Holland-Kaye, anklager passasjerer for å late som de har funksjonsnedsettelser, med mål om å komme seg gjennom sikkerhetskontrollens «fast track».

Flyplassjefen mener fenomenet bidrar til reisekaoset som herjer i Europa, ifølge The Independent.

Trender på TikTok

I et intervju tirsdag morgen hevder flyplassjefen at reisetips-videoer på den sosiale medieplattformen TikTok har utløst en trend der funksjonsfriske reisende hevder de trenger rullestolassistanse på flyplassen.

– Vi har nå like mange mennesker som jobber i teamet for passasjerer som trenger støtte som vi hadde før pandemien, forteller Holland-Kaye.

– Vi har rett og slett sett at etterspørselen etter assistanse har økt mistenkelig mye, legger han til.

Går ut over rullestolbrukerne

Forrige uke skal 20 rullestolbrukere ha måttet vente så lenge på at flyplasspersonellet skulle trille dem til gaten, at flere fly ble forsinket.

– Det er et veldig umoralsk triks å benytte seg av. Tjenesten er livsnødvendig for menneskene som trenger hjelp, understreker Holland-Kaye.

Han påpeker i tillegg at flere med funksjonsnedsettelser ber om assistanse for sent. Han oppfordrer nå passasjerer til å gi beskjed om sine behov i god tid før de skal reise.