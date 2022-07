Ukrainske unge har rydderave i utbombet kulturhus

I en utbombet bygning har mer enn 200 unge ukrainere funnet en ny måte å hjelpe landet sitt med gjenoppbyggingen.

På dagtid, hver dag, arrangerer de et rydderave i landsbyen Yahidne, 14 mil nordøst for Kyiv. Tanken er å bruke dansefester som bakgrunn for å rydde i kaoset de russiske angrepene og okkupasjonen etterlot seg.

Med spader i hånden tar de for seg restene av et kulturhus som ble ødelagt i et rakettangrep i mars, og kaster hauger med ubrukelig bygningsmasse på et traktorlass.

Dansepauser

I nærheten står en DJ med en spiller og et miksebord plassert på en stabel med ammunisjonsbokser, og spinner tekno- og housemusikk mens de jobber.

Noen tar seg også dansepauser fra arbeidet.

– Frivillig arbeid er blitt livsstilen min nå, sier Tanja Burjanova, en av arrangørene ved gruppen som står bak rydderavene.

– Jeg liker elektronisk musikk, og jeg pleide å feste. Men nå er det krigstid og vi vil hjelpe til, så da gjør vi det med musikk, fortsetter hun.

Brå stopp

Det livlige danseklubbmiljøet i Ukraina fikk bråstopp da Russland invaderte 24. februar. Nå har innbyggerne i Ukrainas hovedstad Kyiv levd med portforbud på nattetid i flere måneder.

Og trusselen om flere russiske rakettangrep har gjort at tilhengerne av festkulturen har måttet tenke nytt, noe som har ført til en kombinasjon av moroa og friheten som hører med en musikkfestival, og det sårt trengte gjenoppbyggingsarbeidet.

Rydderavene samler de som mistet nattklubbmiljøet sitt på grunn av krigen, og hjelper dem å gjenvinne en følelse av normalitet og moro samtidig som de bidrar til å rydde de ødelagte byene, ifølge Burjanova.

– Helvete på jord

Det utbombede kulturhuset ligger i utkanten av Yahidne. Under den russiske okkupasjonen av den nordlige Tsjernihiv-regionen, var nesten alle av de drøyt 300 innbyggerne i Yahidne innesperret i en skolekjeller i nærheten i flere uker.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Yahidne i begynnelsen av juli, og var rystet over det han fikk se.

– Det vi har sett her velger jeg å kalle et blikk inn i helvete på jord. En okkupasjonsmakt som tar folk fra nabolaget og stuer dem ned i en kjeller, sa Støre til NTB etter å ha sett skolekjelleren.

I 28 dager ble beboerne i landsbyen holdt som fanger. De ble hentet ut for å gå på do, men måtte ofte holde seg i opptil et døgn før de slapp ut. Til slutt begynte folk å dø nede i mørket.

Takknemlig

68 år gamle Nina var en av dem som tilbrakte de forferdelige ukene i kjelleren, før de russiske styrkene trakk seg tilbake.

Ifølge henne døde elleve personer som følge av de elendige forholdene i kjelleren. Hun er takknemlig for å se at unge mennesker kommer sammen for å hjelpe landsbyen opp og stå igjen.

– De har allerede reparert vinduene, dørene og inngangspartiene våre. Vi kunne ikke få gjort det selv med våre lønninger og pensjoner. Jeg er takknemlig for at de hjalp oss, sier hun.

Unge frivillige

Flesteparten av de frivillige er i 20- og 30-årene og kommer fra Kyiv, en kjøretur på omtrent to timer. I tillegg har flere kommet fra Lviv, vest i landet, og nærliggende Tsjernihiv, mens noen frivillige kommer fra utlandet, som Portugal, USA, Tyskland og andre steder.

Rydderavet ved kulturhuset er gruppens åttende prosjekt så langt, og de har allerede hjulpet til med å reparere 15 ødelagte boliger i landsbyen. De planlegger å utvide prosjektene og arrangere en byggecamp i den nærliggende byen Lukasjivka, hvor de vil bygge tolv hus for folk hvis hjem har blitt ødelagt, sier Burjanova.

– Lidenskap

Etter å ha gjort seg ferdig med en av sine mange konserter, sier DJ Oleksandr Butsjinskij at alle de frivillige har funnet sammen med en følelse av optimisme og ansvar.

– Dette er alle unge mennesker som fortsatt har en lidenskap for livet, men de føler på smerte og er veldig triste og sinte på grunn av krigen, sier DJ-en.

– Men de føler et behov for å ta del i dette historiske øyeblikket, og hjelpe folk, og med et smil om munnen gjøre Ukraina til et bedre sted.