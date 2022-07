EU-landene enige om gasskutt

I EU er det betydelig uro for energiforsyningene til vinteren og frykt for at bortfall av all russisk gass kan skape en energikrise. I forrige uke foreslo EU-kommisjonen at medlemslandene kutter gassbruken med 15 prosent og sa den ville bruke makt hvis frivillig innsats ikke viste seg å holde.

Men planen falt ikke i god jord hos alle medlemslandene som siden har jobbet for å nå en enighet om en plan.

Natt til tirsdag skriver DPA at EU-landene er enige om et frivillig kutt på 15 prosent mellom 1. august i år og 31. mars neste år. I tillegg vil det bli innført en ordning som utløser krav om energisparing ved omfattende gassmangel.

Enigheten innebærer betydelig mindre strengere regler enn hva EU-kommisjonen først la opp til.

Mandag sa den russiske energigiganten Gazprom at leveransene av gass til Tyskland igjen vil bli redusert. Fra og med onsdag vil leveransene bli redusert til 20 prosent av full kapasitet. Da stenges nok en turbin som følge av teknisk vedlikehold, ifølge Gazprom.