Strid om skatt mellom konservative lederkandidater i Storbritannia

Truss og Sunak kniver om å bli toryenes leder og ny britisk statsminister etter Boris Johnson. I en TV-sendt debatt mandag kveld ble spørsmålet om mulige skattelettelser avdekket som et av hovedstridspunktene mellom de to.

Mens Truss vil gå inn for å senke skattene for britene, tok hennes motstander, og tidligere finansminister, det motsatte standpunkt.

– Jeg synes ikke det er det riktige å gjøre, jeg synes ikke det er ansvarlig – og det er i hvert fall ikke konservativt, sa Sunak før han ble avbrutt Truss.

– Følger vi Rishis plan styrer vi mot en resesjon, hevdet Truss som trakk fram at Sunak i løpet av sin tid som finansminister hadde økt skattene til det høyeste nivået på 70 år for britene.

Kina

Truss har på forhånd fått et tydelig favorittstempel. Ifølge meningsmålinger har hun klart mest støtte blant egne partimedlemmer, mens Sunak appellerer til et flertall av velgerne, uansett hvilken fløy de tilhører.

Valget avgjøres ved uravstemning blant det konservative partiets medlemmer, og vinneren blir kunngjort 5. september.

Under debatten ble også forholdet til kinesiske selskaper et tema. Sunak har tidligere kalt Kina den største trusselen mot sikkerheten i Storbritannia, så vel som i resten av verden.

Truss sa at de vil slå ned på måten virksomheter som for eksempel Tiktok driver på. Tiktok er blitt beskyldt for å videresende amerikanske brukerdata til kinesiske myndigheter. Selskapet har innrømmet at den kinesiske regjeringen kan ha fått innsyn i australske brukerdata.

Underskriftskampanje

Samtidig med lederstriden mellom de aktuelle kandidatene spøker likevel den nylig kastede statsministeren Boris Johnson i kulissene. En underskriftskampanje med toryer som vil gjeninnsette Johnson som partileder hadde mandag nesten 10.000 signaturer, skrev The Sun mandag.

Kampanjen er ledet av to lojale Johnson-tilhengere og økonomiske støttespillere, baron Peter Cruddas og tidligere medlem av EU-parlamentet David Campbell-Bannerman. De mener partimedlemmenes avsettelse av Boris Johnson 7. juli var udemokratisk og i strid med velgernes ønsker.

– Det var et kupp. Jeg skammer meg over at dette kan skje i Storbritannia, fødestedet for det moderne demokratiet, sier Cruddas.