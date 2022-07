Walmart varsler om fall i overskudd

Varehuskjeden Walmart, som alene sysselsetter over 2 millioner arbeidstakere og er blant verdens mest profitable selskaper, falt over 9 prosent på børsen i New York. Fallet kommer etter varselet om redusert overskudd for andre kvartal og for resten av året.

Også aksjeverdien for flere andre varehandelskjeder som Target, Macys og Kohl's falt.

Den rekordhøye inflasjonen i USA påvirker hele detaljhandelen i landet. Kunder, som under pandemien brukte mer penger på klær og møbler, må med de økte prisene på mat og drivstoff i større grad kutte i kjøp av slike varer. Særlig fallet i salget av klær, som kjeden har høy avkastning på, er merkbart.

Dette tvinger Walmart til selv å kutte i prisene for ikke å bli sittende med store varelagre.

Resultatvarselet kommer i forkant av at den amerikanske sentralbanken skal holde et nytt rentemøte senere denne uken der det er ventet et nytt rentehopp.