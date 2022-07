Valgdagsmålinger i Tunisia viser flertall for ny grunnlov

Tunisierne stemte mandag over en ny grunnlov som gir president Kais Saied nærmest ubegrenset makt hvis den blir vedtatt. Folkeavstemningen er et viktig ledd i Saieds endring av det politiske systemet i landet og blir sett på som en trussel mot demokratiet.

Valgdagsmålinger utført av det tunisiske meningsmålingsinstituttet Sigma Conseil, skal ifølge statlig tunisisk TV, vise at 93,2 prosent av dem som har avgitt stemme ved valget har stemt for den nye grunnloven, melder Reuters.

Valglokalene stengte klokka 22 lokal tid, klokka 23 i Norge. Resultatet er ventet å være klart tirsdag kveld eller onsdag morgen.

– Møte med historien

I alt 7.500 velgere ble spurt på veien ut av stemmelokalene. I alt 9,3 millioner tunisiere hadde stemmerett ved mandagens folkeavstemning. Ifølge Sigma Conseils måling skal valgdeltakelsen bare ha vært på 25 prosent.

Tunisias valgkommisjon oppgir sent mandag kveld at valgdeltakelsen på 27,5 prosent.

– Tunisiske velgere har hatt et møte med historien, sa valgkommisjonens leder Farouk Bouaskar, som omtalte oppslutningen om valget som respektabel.

Heftig kritisert

Dersom den nye grunnloven endelig blir vedtatt, vil presidenten ha nærmest ubegrenset makt og kan utnevne regjeringer uten å bry seg om avstemninger i nasjonalforsamlingen.

Landets opposisjonspartier har boikottet folkeavstemningen.

Saieds rivaler, blant dem det islamistinspirert Ennahda-partiet som har dominert tunisisk politikk siden 2011, har anklaget ham for å gjeninnføre autoritært styre.

Prosessen som har ledet opp til folkeavstemningen, er også blitt kritisert.

Fallende deltakelse

Direktør Hassen Zargouni i Sigma Conseil sier til AFP at mange av dem som har stemt for å endre grunnloven, i stor grad har gjort det i håp om å få Tunisia «tilbake på skinnene». Valgdeltakelsen i landet har gradvis falt siden revolusjonen i 2011, da over 50 prosent deltok i valgene, til 32 prosent ved valget i 2019.

– Flesteparten av dem som har nå har stemt er fra middelklassen og fra velgere som føler seg bedratt økonomisk, politisk og sosialt, sier Zargouni.