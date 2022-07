Paven ber canadiske urfolk om unnskyldning

– Jeg ber ydmykt om tilgivelse for ondskapen begått av så mange kristne mot urfolkene, sa paven under et besøk ved en tidligere internatskole utenfor Edmonton i den canadiske provinsen Alberta mandag.

Han viste blant annet til delaktighet i «kulturell ødeleggelse» og tvungen assimilering.

Siden mai 2021 er det funnet rundt 1.300 umerkede graver ved katolske internatskoler. Gravene tilhørte barn fra Canadas urbefolkning som bodde på skolene.

Paven ankom Canada søndag og skal være der i seks dager. Han omtaler reisen som en botsøvelse.

Også tidligere har paven beklaget for den katolske kirkes overgrep i Canada, men dette er første gang han reiser til landet for å overbringe unnskyldningen personlig.