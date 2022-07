Taiwan frykter at den selvstyrte øya før eller senere vil bli offer for en kinesisk invasjon.

Ifølge en uttalelse fra forsvarsdepartementet på Taiwan er den fem dager lange militærøvelsen preget av at militæret har tatt med seg lærdom fra krigen i Ukraina.

(Saken fortsetter under bildet)

Lokale innbyggere søker ly under Wanan Air Raid Drill, en sivil luftangrepsøvelse som ble holdt samme dag som de årlige Han Kuang militærøvelsene, i Taipei 25. juli 2022. Foto: Sam Yeh / AFP / NTB

Under øvelsene mandag kunne man blant annet se soldater med maskingevær løpe ned i sandsekkbeskyttede grøfter under ei bru, der de øvde på å hindre en eventuell fiende i å nå fram til hovedstaden Taipei.

Det ble også utplassert håndholdte Stinger-raketter i høyhus, som i tilfelle en invasjon skal brukes til å skyte ned fly.

Mulig Pelosi-besøk

Soldater kjører forbi Taipei havn som en del av en øvelse som simulerer en kinesisk invasjon. Foto: Ann Wang / Reuters / NTB

Den siste tiden har det vært spekulert på om speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, planlegger et besøk til Taiwan, slik Financial Times har meldt. I forrige uke sa imidlertid president Joe Biden at det amerikanske militæret mener at et slikt besøk ikke er en god idé.

Mandag advarte Kina igjen mot besøket.

– Hvis den amerikanske siden insisterer på besøket, vil Kina iverksette faste og sterke tiltak for å beskytte sin suverenitet og territorielle integritet, sier talsmann i utenriksdepartementet, Zhao Lijian, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Lederen for Representantenes hus Nancy Pelosi. Foto: Mariam Zuhaib / AP / NTB

Hvis Pelosi velger å besøke Kina, vil hun være den mest høytstående amerikanske politikeren som besøker Taiwan siden 1997. Som demokrat og leder i Kongressen anses hun av Kina som en stedfortreder for Biden.

Kina anser Taiwan som en del av sitt territorium, og myndighetene i Beijing legger ikke skjul på at de ønsker å ta kontroll over øya, over 70 år etter splittelsen. Det var hit kinesiske nasjonalister flyktet etter at kommunistene vant borgerkrigen i Kina i 1949. Kina insisterer på at de ønsker en fredelig overtakelse.

Ukraina-krigen skaper frykt

Siden 2016, da Tsai Ing-wen ble Taiwans president og fastslo at øya ikke er en del av Kina, har situasjonen mellom Taipei og Beijing blitt mer anspent. Etter at Russland invaderte Ukraina, har dessuten frykten på Taiwan økt for at Kina har noe lignende i tankene.

Soldater forbereder militærtankene som er parkert ved en fabrikkplass. Foto: Ann Wang / Reuters / NTB

CIA-sjef William Burns uttalte nylig at Kina fortsatt ser ut til å ville bruke makt for å ta kontroll over Taiwan, men at landet som følge av krigen i Ukraina har endret oppfatning av når og hvordan.

I fjor registrerte Taiwan 969 tilfeller av at kinesiske militærfly fløy inn i Taiwans luftforsvarssone, en betydelig økning fra de rundt 380 tilfellene som ble registrert i 2020.