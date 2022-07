En drept og tolv såret etter droneangrep mot kirke i Syria

Angrepet skjedde under innvielsen av den nye Ayia Sofia-kirken i Hama-provinsen nord for Damaskus, melder nyhetsbyrået SANA.

– En terrororganisasjon avfyrte en rakett mot en religiøs forsamling i byen Al-Suqaylabiyah. En person er drept og tolv andre er såret, heter det i en uttalelse.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har bekreftet angrepet og sier lokale opprørsgrupper trolig står bak.

Angrepet skjer kun to dager etter at sju mennesker, inkludert fire barn, ble drept i et russisk luftangrep i nabo-provinsen Idlib.