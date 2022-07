Hundrevis av menn, ruset på heroin, opium eller metamfetamin, har søkt tilflukt på en åsside med utsikt over Kabul. Noen ligger i telt, noen rett ut på den skitne marken.

Hunder lusker rundt i håp om å få noe mat. Av og til får de narkotika, og man kan se hunder døde av overdoser ligge blant søppel og rot. Også menneskekropper ligger livløse rundt om – noen av dem har alt sklidd bort fra ensomhet, fortvilelse og glemsel og over til dødens rike.

– Det er en død mann ved siden av deg, opplyser en mann til nyhetsbyråets APs fotograf som går rundt for å dokumentere rusproblemet i og rundt hovedstaden Kabul.

– Og vi begravde noen der borte for en tid siden, peker en annen.

– Greit å dø!

En mann ligger ubevegelig med ansiktet ned i gjørma. Fotografen rister ham i skulderen og spør om han er i live. Mannen løfter hodet halvt opp av gjørma, og hvisker at han er det.

– Du kan dø, svarte fotografen ham. Prøv å overleve.

– Det er greit, svarer han med utmattet stemme. – Det er greit å dø.

Han løfter seg likevel litt opp og tar imot litt vann. Andre gir ham en glasspipe med heroin.

Å røyke gir ham litt energi, og han forteller at han heter Dawood. For ti år siden var han utsatt for en mineulykke, der han mistet et bein. Etter det kunne han ikke jobbe, og livet hans falt fra hverandre. Han søkte tilflukt i rusen.

Et langvarig problem

Narkotikaavhengighet har lenge vært et problem i Afghanistan. Landet er verdens største produsent av opium og heroin og er også blitt en viktig kilde for metamfetamin.

Den vedvarende fattigdommen og de mangeårige krigshandlingene i landet har etterlatt få familier uten alvorlige arr

Da Taliban grep makten i august i fjor, ble situasjonen for den vanlige afghaner bare verre. Internasjonal finansiering stanset opp, økonomien kollapset. I tillegg har tørke rammet deler av landet hardt.

Familier som en gang var i stand til å klare seg greit, oppleve at levebrødet deres forsvant. Mange har nå knapt råd til mat, og millioner har sluttet seg til de fattiges rekker. De vanskelige kårene har ført mange inn i rusavhengighet.

Spesielt rundt Kabul

Det økende antallet rusavhengige finner man spesielt rundt Kabul. De bor i parker og i kloakkavløp, under broer eller i åssidene.

En undersøkelse fra 2015 av FN anslo at opptil 2,3 millioner mennesker hadde brukt narkotika det året, det vil si rundt 5 prosent av befolkningen.

Det er ikke gjort noen ny undersøkelse, men antallet antas bare å ha økt, sier lederen for avdelingen for narkotikabekjempelse, Dr. Zamel.

Problemet ser altså ut til å øke til tross for at Taliban har startet en aggressiv kampanje for å komme valmuedyrkingen til livs.

Taliban har også videreført den avsatte, internasjonalt støttede regjeringens hardhendte politikk med å hanke inn narkomane og tvinge dem til avvenning i egne leirer.

Tidligere i sommer stormet Taliban-soldater to områder der rusavhengige samles i og rundt Kabul. Totalt tok de rundt 1500 personer, som ble lempet opp på lastebiler og inn i biler og ført til Avicenna Medical Hospital for Drug Treatment, en tidligere amerikansk militærbase som i 2016 ble omgjort til avrusningssenter.

Dette er det største av flere såkalte behandlingssentre rundt Kabul. I disse leirene blir de narkomane barbert og holdt innestengt i brakker i 45 dager. De får ingen behandling eller medisiner når de går gjennom abstinensene sine.

På grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen, får de også svært knapt med mat.

Lite blir gjort

Foruten disse tvangstiltakene blir det gjort lite ellers for å bryte avhengigheten.

En uke etter Taliban-raidene var begge områdene utenfor hovedstaden igjen fulle av hundrevis av rusavhengige.

Under en av broene er stanken av kloakk og søppel overveldende. Nazer, en mann i 30-årene, er en slags ordensmann som bryter opp slagsmål og løser uenigheter.

Nazer forteller at han tilbringer mesteparten av dagene her under broen, men at han av og til går til hjemmet sitt. Der er ikke situasjonen stort bedre – avhengigheten har spredd seg til hele familien hans, forteller han.

Nazer er ikke overrasket over at stedet er fylt opp av narkomane igjen etter Talibans raid tidligere i sommer.

– Hver dag blir det flere og flere. Det tar aldri slutt, sier han.

Leter etter broren

I åssiden vandrer en mann rundt i mørket og lyser rundt med en svak lommelykt. Han leter etter broren sin, som ble avhengig av narkotika for mange år siden og reiste hjemmefra.

Mannen går fra sted til sted gjennom Kabuls underverden for å finne broren sin.

– Jeg håper jeg en dag kan finne ham, sier han.