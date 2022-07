Hundrevis søker tilflukt på skole på grunn av gjengvold i Haiti

De siste ukene har flere titall personer blitt drept i sammenstøtene, og mange hjem er ødelagt.

Ved skolen Saint-Louis de Gonzague er sommerstille klasserom omgjort til travle sovesaler for 315 voksne, ungdommer og barn. De minste sover på madrasser som en veldedig organisasjon har skaffet til veie, mens flere voksne sover rett på gulvet.

I året som har gått etter drapet på Haitis president Jovenel Moïse, har gjengvolden blitt stadig verre. Mange har forsøkt å flykte landet, som er inne i en dyp økonomisk og sosial krise.

I forrige uke rapporterte FN at 99 personer så langt var drept i gatekampene i nabolaget Cite Soleil. FN sier det er for farlig for dem å skaffe hjelp til innbyggerne som er fanget i det fattige nabolaget.