Wanda Palmer (51) fra West Virginia havnet i koma for to år siden etter et nesten dødelig angrep.

Palmer ble funnet på sofaen sin med alvorlige skader, tilsynelatende utført med en hakke eller en øks.

Sheriff Ross Mellinger i Jackson fylke sier til CNN at politiet trodde Palmer var død da de ankom åstedet i juni 2020.

Uventet telefonsamtale

Foto: Jackson County Sheriff's Office

Politiet etterforsket flere mistenkte, men fant aldri nok bevis til å sikte noen. Gjerningsvåpenet ble heller aldri funnet. Men for et par uker siden fikk Mellingers politistasjon en noe uventet telefonsamtale.

Palmer hadde våknet fra koma, og kunne hjelpe politiet identifisere gjerningspersonen.

Fredag forrige uke ble Palmers bror, Daniel Palmer (55), pågrepet og siktet for mordforsøk, ifølge CNN.

Daniel Palmer hadde vært en av politiets mistenkte under etterforskningen, da et vitne skal ha sett ham på Wanda Palmers terrasse rundt midnatt kvelden før hun ble funnet.

Ingen advokat

Ifølge CNN har søskenparet en voldelig bakgrunn.

Daniel Palmer har nektet for å være involvert i drapsforsøket på søsteren, og sier han ikke var i nærheten av hjemmet hennes dagen før angrepet fant sted.

Enn så lenge skal ikke den siktede være representert av en advokat, ettersom han nekter å signere noen form for papirer, sier Cathryn Brubanker fra Jackson fylkes tingrett.

Palmer er anholdt med en kausjon satt til 500.000 dollar.