Baltikum: EU må gjøre mer for å hindre at Russland omskriver historien

I et felles brev publisert fredag, oppfordret de fem østeuropeiske landene også EU til å ta en lederrolle i å bevare historiske minner og forhindre Russlands manipulering av fakta.

– Russland har aldri fordømt forbrytelsene under Sovjettiden, og dets nåværende ledere støtter til og med entusiastisk opp om den sovjetiske arven, heter det i brevet.

Videre anklager de Russland for å prøve å omskrive historien og for å bruke narrativer fra totalitære regimer for å rettferdiggjøre krigen i Ukraina, slik som å hevde at landet domineres av nazister.

– Uten en nøyaktig, ærlig og omfattende vurdering av fortiden, vil vi ikke være i stand til å effektivt å hindre fremtidige forbrytelser på vårt kontinent eller etterforske de pågående forbrytelsene i Ukraina, heter det videre.

Estland, Latvia og Litauen ble vekselvis okkupert av Sovjetunionen og Tyskland under andre verdenskrig. Etter krigens slutt forble de ufrivillig en del av Sovjetunionen fram til 1991.