Voldsomme skogbranner herjer nasjonalpark i California

Det som begynte som en buskbrann i Midpines i fylket Mariposa i California, utviklet seg raskt til en voldsom skogbrann som har truet tusenvis av hjem, og oppløst deler av nasjonalparken Yosemite i flammer over natten.

Brannen, som begynte fredag ettermiddag, har i løpet av et døgn slukt over 6.555 mål med skog, og det er foreløpig ingen kontroll på spredningen, opplyser brannvesenet i California. De sier det kan ta over en uke før flammene er under kontroll.

– Det brenner ekstremt og flammene sprer seg hyppig, heter det i en uttalelse.

Hittil har flere tusen hjem blitt evakuert som følge av brannen, og flere brannfly og helikoptre assisterer de over 400 brannmennene i slukningsarbeidet.

Det er meldt om kraftig vind og ekstrem tørke i området, som gjør situasjonen utfordrende.

Det brenner også fremdeles ved området Washburn i Yosemite nasjonalpark, kun ti mil unna, hvor nesten 5.000 mål med skog har gått opp i flammer siden 7. juli.