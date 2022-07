– Dette beviser at vi ikke kan stole på et ord Putin sier, sa Truss under en tale på et valgarrangement i Kent i Storbritannia lørdag.

– Vi må samarbeide med våre internasjonale partnere og snarest finne en bedre måte å få eksportert korn ut av Ukraina som ikke involverer Russland og deres tomme løfter, la hun til.

Utenriksministeren sa videre at hun synes angrepet var «fullstendig uberettiget».

Ukraina hevdet lørdag morgen at russiske raketter hadde truffet en havn i Odesa kun timer etter at Russland inngikk en avtale om korneksport med Ukraina, Tyrkia og FN. Angrepet er ikke bekreftet fra uavhengige hold.

Liz Truss kjemper om dagen med tidligere finansminister Rishi Sunak om å bli arvtakeren til Boris Johnson i Storbritannia.