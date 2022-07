Barnearbeid avslørt på fabrikk i USA som leverte til Hyundai

Fabrikken drives av Smart Alabama LLC og leverer deler til Hyundai-fabrikken i Montgomery, Alabama.

Enkelte av barna som jobbet på metallfabrikken var så unge som tolv år gamle, melder Reuters. Smart har levert deler til noen av de mest populære bilene Hyundai har bygget på fabrikken i Alabama, som er selskapets flaggskipsfabrikk i USA.

Hyundai sier i en uttalelse at de ikke vil tolerere ulovlige arbeidsforhold hos en underleverandør. Smart opplyser på sin side at de nekter for at de var klar over at noen som var for unge jobbet for dem. Selskapet hevder videre at det bruker bemanningsbyråer og forventer at disse følger lovverket.

Reuters ble kjent med arbeidsforholdene da en ung jente fra en migrantfamilie i Alabama ble meldt savnet. Jenta, som fyller 14 i juli, og hennes brødre på 12 og 15 år, jobbet alle på fabrikken. De gikk ikke på skole. Barnas far bekrefter dette overfor Reuters.

Politiet i Enterprise bekrefter også at barna jobbet på fabrikken. Politiet ble involvert da jenta ble meldt savnet. En rekke nåværende og tidligere ansatte forteller om mange barn som jobbet på fabrikken. Flere av barna droppet ut av skolen for å jobbe lange arbeidsdager i stedet, forteller de.

Arbeidsmyndighetene i Alabama opplyser at de vil undersøke saken.