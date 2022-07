Biden med hes koronastemme: – Mye bedre enn jeg høres ut som

USAs president deltok fredag i en videosamtale med sitt økonomiske team og forsøkte å fremstå frisk og rask. En raspete og hes stemme klarte han ikke å skjule.

– Jeg føler meg mye bedre enn jeg høres ut som, sa Biden.

Det er stadig spekulasjoner om amerikanske presidenters helse. Derfor følger mange nøye med når landets 79 år gamle president nå er koronasmittet.

Under møtet hadde Biden først på seg et munnbind, som han tok av seg for å ta en slurk vann. Journalister fulgte deler av møtet fra et rom i Det hvite hus. Da de spurte hvordan presidenten hadde det, svarte han med en tommel opp.

Presidentens leger sier at han har milde symptomer og at behandlingen har god effekt. Biden hadde feber torsdag, men tok febernedsettende piller.

Biden behandles også med paxlovid, et antiviralt legemiddel som skal virke mot covid-19. Ting som pulsen, blodtrykket og oksygennivået i blodet er normalt, ifølge legeteamet.

Talsperson Karine Jean-Pierre sier at Biden har opplyst at han jobber i overkant av åtte timer om dagen. Han har gått i isolasjon i boligdelen av Det hvite hus og vil fortsette å jobbe.