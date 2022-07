– Russland kan finne på provokasjoner og forsøke å dra Ukrainas og verdenssamfunnets innsats i tvil. Men vi stoler på FN. Det er nå deres ansvar å garantere for avtalen, sa Zelenskyj i sin daglige videotale.

Russland og Ukraina undertegnet separate, men identiske avtaler med Tyrkia og FN i Istanbul fredag, der partene lover å sørge for at Ukraina kan eksportere korn via havner ved Svartehavet.

Zelenskyj sier at avtalen er helt og holdent i Ukrainas interesse, og anslår at den kan sørge for at over 20 millioner tonn med korn finner veien ut på verdensmarkedet.

– Det er en mulighet for å redusere alvoret i matkrisen som er forårsaket av Russland og hindre en global katastrofe – en hungersnød som kan føre til politisk kaos i mange land, særlig de som hjelper oss, hevder den ukrainske presidenten.