Bakgrunnen for dommen er at han ikke møtte til en høring om angrepet på Kongressbygningen i 2020.

Juryen brukte tre timer på å finne Bannon skyldig, etter en rettssak som varte i fem dager. Han ble kjent skyldig både for at han ikke møtte opp til tross for at han var blitt stevnet, og for at han ikke ga Kongressen dokumenter de hadde stevnet ham for.

Bannon risikerer opptil to års fengsel for lovbruddene. CNN-korrespondenten Manu Raju skriver på Twitter at straffeutmålingen skal skje 21. oktober.

Han forsøkte i begynnelsen av uka å få dommer Carl Nichols til å utsette rettssaken, uten å ha fått medhold til det. Bannon har argumentert med at høringene som fortsatt pågår i kongresskomiteen, kan gjøre det vanskelig å finne upartiske jurymedlemmer.