En ukrainsk radiostasjon meldte onsdag at landets president Volodymyr Zelenskyj skal være lamslått av sykdom. Presidenten la derfor ut en video på Instagram torsdag for å forsikre innbyggerne om at han hadde det bra, i følge The New Arab.

Kommentarene kom samme dag som russiske myndigheter avviste ryktene om at president Vladimir Putin er syk.

Russiske hackere skal stå bak

Zelenskyjs Instagram-innlegg dukket opp rett etter et ukrainsk medieselskap hevdet at russiske hackere kringkastet en falsk rapport på en av deres radiostasjoner.

«Den ukrainsk staten er ikke lenger er kontrollert av president Zelenskyj ettersom han er på sykehus, eller rettere sagt, på intensivavdeling på grunn av alvorlig sykdom», lød nyhetsmeldingen som ble sendt på lufta.

– Har aldri følt meg bedre

I Instagram-videoen er det likevel lite som tyder på at den ukrainske presidenten faktisk er syk.

– Her er jeg på kontoret mitt, og jeg har aldri følt meg bedre, sa Zelenskyj, sittende bak skrivebordet på presidentkontoret iført en militær-t-skjorte.

– Og den dårlige nyheten for de som står bak slike forfalskninger er at jeg ikke er alene. Det er 40 millioner av oss, la han til.

Kom med stikk til Putin

44 år gamle Zelenskyj benyttet mulighet til å komme et stikk til Putins alder.

– Med all respekt for alderdom, å være 44 er ikke det samme som å være nesten 70 år.

Det har i lang tid blitt spekulert i om Putin er alvorlig syk. Det er det imidlertid ingen holdepunkter for, skal man tro direktør for CIA, William Burns.

– Det er mange rykter om president Putins helse og så vidt vi kan se er han altfor frisk, sa Burns ifølge BBC.