Dette er første gang den britiske etterretningstjenesten MI6 omtaler det proporsjonale omfanget av koordinerte utvisninger av russiske spioner i en rekke stater i Europa. Ifølge MI6-sjef Richard Moore skal det være snakk rundt 400 russere knyttet til russisk etterretning. Selve tallet har tidligere blitt offentliggjort, men selve størrelsesforholdet har vært ukjent fremt til nå. Det skriver The Guardian.

– Over hele Europa har omtrent halvparten, altså over 400, av russiske etterretningsoffiserer som opererer under diplomatisk dekke blitt utvist. Dette har sannsynligvis halvert Russlands kapasitet til å spionere i Europa, sa Moore under en sikkerhetskonferanse i Aspen i USA denne uken.

«Diplomater»

I likhet med de aller fleste store land går russiske spioner under dekke som russiske diplomater ved ambassader. Det er kun et fåtall spioner som later som de er vanlige borgere i landet de spionerer i.

Et eksempel på sistnevnte type spion er Sergej Tsjerkasov. I et forsøk på å skaffe seg tilgang til Den internasjonale straffedomstolen i Haag i Nederland under dekke av å være en irsk-brasiliansk mann som var ute etter en praksisplass ved domstolen, ble han i april avslørt og senere dømt til 15 års fengsel i Brasil.

Storbritannias økte fokus på å avdekke og arrestere ulovlige «russiske celler», altså spioner som utgir seg for å være sivile, samt utvisningen av russiske etterretningsoffiserer, skal ha bidratt til den kraftige reduksjonen av russiske spioner i Europa. Det skriver CNN.

– Vår dør er alltid åpen

Under sikkerhetskonferansen i Aspen opplyste MI6- sjef Richard Moore om at Storbritannia gjerne tar i mot russiske tjenestemenn som er villig til å hoppe av.

– Vår dør er alltid åpen, sa han da han snakket om å rekruttere russiske dissidenter til å spionere for Storbritannia , ifølge CNN.

Moore håper for øvrig at russisk etterretning, som for tiden også observerer Russlands tap i Ukraina, velger å «styrte systemet i Russland», hvor etterretningssjefen bruker Prahavåren i 1968 som eksempel.

Moore stiller seg bak Burns

Under konferansen i Aspen stilte Moore seg bak påstanden til CIA-direktør Bill Burns, som kom onsdag. Verken britisk eller amerikansk etterretning kan finne noe informasjon som tilsier at det står dårlig til med Vladimir Putins helse, slik som er blitt hevdet en rekke ganger siden krigen begynte.

– Det er mange rykter om president Putins helse og så vidt vi kan se er han altfor frisk, sa Burns ifølge BBC. Etter latter fra publikum la han til at det ikke var et formelt utsagn.