Knivmann forsøkte å angripe politiker i New York

Zeldin, som er republikaner og forsøker å bli guvernør i New York, ble angrepet på et valgkampstevne, bekrefter kampanjen hans.

Reportere som var på stedet skriver på Twitter at knivmannen ble lagt i bakken og at Zeldin fullførte sin tale kort tid senere.

CNBC skriver at det var publikummere som la knivmannen i bakken. De brukte strips fra valgkamp-plakatene til å holde ham i sjakk fram til politiet kom til stedet.

– Jeg er lettet over å høre at Zeldin ikke ble skadd og at den mistenkte er pågrepet. Jeg fordømmer denne voldelige oppførselen på det sterkeste, skriver New York-guvernør Kathy Hochul på Twitter.