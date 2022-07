Ledende journalister har flyktet fra Nicaragua

Myndighetene tok i fjor sommer kontroll over avisa La Prensas kontorer. To av avisas ansatte ble pågrepet tidligere denne måneden. Det skjedde etter at La Prensa skrev om nonner som ble utvist fra landet.

President Daniel Ortegas regjering er blitt anklaget for å ha gått målrettet etter medier, i tillegg til at mer enn 1.000 sivile organisasjoner er blitt stengt ned.

– Forfølgelsen fra Daniel Ortegas regime har økt den siste måneden, rettet mot ansatte i La Prensa og har tvunget staven til å flykte landet, skriver avisa.

– Reportere, redaktører, fotografer og annet personell ble nødt til å flykte fra Nicaragua på irregulært vis de siste to ukene for sin egen sikkerhet og frihet, skriver avisa videre.

Nicaraguanske myndigheter har ikke svart på forespørsler om å gi en kommentar til saken. Siden det brøt ut omfattende gatedemonstrasjoner i april 2018, som ble slått hardt ned på, har regjeringen gått etter alle organisasjoner som blir ansett som en trussel. Ortega hevder demonstrasjonene var et forsøk på å kaste ham, støttet av utenlandske makter.