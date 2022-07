Drapsmistenkt mann skutt av politiet i Frankrike

Spesialstyrker fra politiet ble sendt til landsbyen Douvres ved foten av Alpene tirsdag kveld. Ordfører Christian Limousin i en av nabolandsbyene sier den unge mannen drepte fem familiemedlemmer, inkludert tre barn, før han ble skutt da politiet stormet eiendommen onsdag.

Verken politiet eller den lokale påtalemyndigheten har bekreftet de dreptes identitet.

I Angers ble tre unge rugbyspillere stukket i hjel av en flyktning fra Sudan etter en krangel på gaten i helgen. Lørdag kveld ble en mann skutt og drept av en politikvinne i Dreux utenfor Paris etter at han kastet seg mot henne med et sverd etter et husbråk, opplyser påtalemyndigheten.

Frykten for kriminalitet var et av de viktigste temaene i valgkampen før presidentvalget og valg på nasjonalforsamling i våres.