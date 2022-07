Lula bekreftet som presidentkandidat i Brasil

Nominasjonen var ventet og i stor grad symbolsk, og hovedpersonen selv var ikke til stede da partidelegater var samlet på et hotell i São Paulo for å stemme over kandidaturet hans.

76-åringen har allerede startet valgkampen og var ute og sanket stemmer i hjemstaten Pernambuco i nordøst i stedet for å delta på Arbeiderpartiets landsmøte.

Lula leder på meningsmålingene foran den sittende presidenten, høyrepopulisten Jair Bolsonaro.

Lula styrte Brasil fra 2003 til 2010.