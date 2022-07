Uendret styringsrente i Tyrkia

I juni hadde konsumprisindeksen steget med 78,62 prosent på årsbasis, noe som er den høyeste prisveksten siden 1998.

Renten er ventet å forbli på 14 prosent også de neste månedene, ifølge økonom Jason Tuvey ved Capital Economics. Hittil har banken holdt styringsrenten uendret i sju rentemøter på rad.

Den tyrkiske valutaen lira er fortsatt svært utsatt for plutselige kursfall, men selv om dette skulle skje, virker det mer trolig at tyrkiske myndigheter vil ty til streng kapitalkontroll i stedet for rentehevinger, ifølge Tuvey.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har det siste året presset sentralbanken til å redusere renten fra 19 til 14 prosent. Flere sentralbanksjefer som mener at renten burde blitt satt opp, er de siste årene blitt avsatt.