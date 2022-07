Legene bak den nye behandlingen mener at et flertall av alle voksne som lider av sykdommen, kan bli kurert i løpet av de neste tre år.

Behandlingen går ut på å rette opp genfeilen som gjør at folk fortsetter å blø når de får en skade, ettersom blodet ikke koagulerer.

BBC har intervjuet en ung mann, Elliott Mason, som fikk eksperimentell behandling, og som sier at han nå kan leve et helt normalt liv.

Den siste tiden er det blitt utviklet flere nye behandlingsmåter som regnes som gjennombrudd i behandlingen av både hemofili type A og type B.

Men ifølge BBC er det flere spørsmål som gjenstår, blant annet hvor mye behandlingene koster, og hvor lenge den må vare. I dag kan injeksjonene som trengs, koste opp mot 2 millioner kroner per år per pasient.

Lederen for den britiske hemofiliforeningen, Clive Smith, sier at de første dataene er lovende, men at de fortsatt vil følge nøye og nøkternt med på utprøvingen av de nye formene for genterapi, slik de gjør med alle typer behandlinger.