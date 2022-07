Fire personer siktet i menneskesmuglingssak i USA der 53 personer døde

Blant de siktede er mannen som mistenkes for å ha vært sjåfør for vogntoget som fraktet migrantene over grensen fra Mexico, melder Reuters.

To av personene er siktet for en rekke tilfeller i forbindelse med å ha fraktet migranter uten lovlig opphold i USA inn i landet og for å forårsaket død og alvorlig kroppsskade. Begge de to siktede er amerikanske statsborgere, og risikerer dødsstraff eller livstid i fengsel dersom de blir dømt.

I tillegg har to mexicanske statsborgere blitt siktet i forbindelse med saken.