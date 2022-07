Zelenskyj: Russland bruker Ukraina som testområde for angrep på andre land

– Russland tester i Ukraina alt som kan brukes mot andre europeiske land. Det startet med en gasskonflikt og endte med en invasjon i full skala, med raketterror og brente ukrainske byer, sier Zelenskyj i sin daglige videotale onsdag.

Han mener også at Ukraina må beseire Russland for at andre land skal være trygge.

– Jo raskere det skjer, jo mindre skade og lidelse vil europeiske familier i andre land oppleve, sier presidenten.